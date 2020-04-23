Sübhanallah Ne Demek? Kısaca Sübhanallah Kelimesinin Anlamı

Sübhanallah Arapça kökenli bir kelimedir. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu kelime TDK ya göre ‘Allah kusursuzdur’ şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda Allah arınık ya da Allah mutlak ve üstündür şeklinde tabir edilir. Bu anlamları Üzerinden tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz.



Sübhanallah Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Sübhanallah kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında Türkçe anlamı olarak ‘Allah mutlak ve üstündür’ ya da ‘Allah kusursuzdur’ şeklinde tabir edilir. Bu anlamları üzerinden Türkçede çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Genelde tek başına herhangi bir cümleye karşılık veren bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda farklı cümleler içerisinde de kullanım şansı tanıyan bir sözcük olarak değerlendirilir.



Sübhanallah Arapçadan Türkçeye yerleşmiş olan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türkçe karşılığı olarak genelde ‘Allah kusursuzdur’ anlamına karşılık gelmektedir.