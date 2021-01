Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

Bu zikir, Allah'ta herhangi bir eksiklik, noksanlık bulunmadığını, aksine onun her türlü övgüyü hak ettiğini ifade eden bir zikirdir.



Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir?



Bu zikir, "Allâh’ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim." manasına gelmektedir. Bu zikrin açıklaması ise şu şekilde yapılabilir: Her türlü övgü Allah'ındır. Her türkü kemalat da yalnızca Allah'a aittir. Çünkü Alllah, kendisinde zayıflık, acizlik ya da muhtaçlık gibi herhangi bir eksikliği ifade edebilecek kavramları barındırmaz. Bu kavramlar bir tek O'na yakıştırılamaz.



Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Arapça Yazılışı ve Okunuşu



İslam dünyası için çok kıymetli zikirlerden biri olan Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikirinin Arapça yazılışı şu şekildedir:



سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ



Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri yazıldığı gibi okunmaktadır ve başka bir okuma biçimi bulunmamaktadır.



Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları



Bu zikrin 100 kere okunduğu yerlerden şeytanın uzaklaşacağı söylenmektedir. Aynı zamanda bu zikri okumanın daha pek çok faydası da bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Bu zikir 100 kere okunduğunda insanın günahları affedilir,

Herhangi bir sıkıntı içerisine düştüyseniz, bu zikir sizi sıkıntılarınızdan kurtarır,

Eğer çocuklarının uykularında korkuyorsa, herhangi bir cihazdan bu zikri hafif bir şekilde açık bırakırsanız, çocuklarınızın korkusu yok olur,

Kazanç elde etmekte zorlanırlar bu zikirle rahatlığa erebilirler,

Allah'ın rahmeti, bu zikri okuyanların üstünde olur,

Zikri 100 kere okuyan biri, hem ev hayatında, hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur,

İnsanın bu zikri hangi niyetler çekerse çeksin, o niyet zikri çekenin ayağına gelir.



Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Kaç Kere Okunmalıdır?



Bu zikir genellikle halk arasında çeşitli faydalar görmek adına 100 kere okunmaktadır.Fakat daha fazla okunmasının da herhangi bir zararı değil, aksine daha çok faydası vardır. Bu konuda din alimlerinin, tefsir üstadlarının ve hocaların sözlerine kulak vermek hayli önemlidir.