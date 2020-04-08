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    08.04.2020 - 22:07 |

    Sünnet Nedir? Sünnet Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Sünnet Ehli Ne Anlama Gelir?

    Sünnet olarak bilinen davranışlar ve kurallar sıklıkla gündeme gelmektedir. TDK sözlüğünde net olarak açıklaman sünnet kelimesi iki farklı anlamı ile yer almaktadır. Sünnet ne demek? TDK sözlüğüne göre sünnet ne demek? Sünnet ehli ne anlama gelmektedir? Sorularını cevaplayarak sünnet ve sünnet ehli hakkında tüm detayları derledik.

    Sünnet Nedir? Sünnet Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Sünnet Ehli Ne Anlama Gelir?

    TDK sözlüğüne göre sünnet kelimesinin dini anlamı açıklanmaktadır. Sünnet, Müslümanların uyması gereken Hz. Muhammed (S.A.V)'in davranış ya da söylediği söz olarak açıklanmaktadır. Bu davranışlar ve sözler Müslümanlara öneri olarak kabul edilmektedir. 

    TDK Sözlüğüne Göre Sünnet Ehli Ne Anlama Gelir?

    TDK sözlüğüne göre sünnet ehli; İslam dinine göre Hz. Muhammed'in İslam dininin emrettiği üzere koyduğu kurallara uyarak olduğu gibi uygulayan, onun izinden giden kimseye denilmektedir. 

    Sünnet Etmek Kısaca Ne Demektir? 

    Sünnet etmek deyimi de sünnet ile ilgili merak edilen konular arasında yer almaktadır 

    Ayrıca sünnet etmek TDK sözlüğüne göre, erkek çocuklarda erkeklik organının ucunda bulunan derinin çepeçevre olacak şekilde kesmek demektir. Bu işlemin yapılması sünnet etmek olarak tanımlanmaktadır.

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