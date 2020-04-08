Tefsir Nedir? Tefsir Usulü Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Tefsir Etmek Ne Anlama Gelir?

Sözlükte ''beyan etmek, açıklamak'' anlamlarına gelen tefsir kelimesi, dini literatürde yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'in sistematik olarak açıklanması için kullanılan tefsir, çeşitli tanımları beraberinde getirmektedir.

Tefsir Usulü Kısaca Ne Demektir?

Kuran-ı Kerim'in insanlar tarafından anlaşılması anlamına gelen tefsir usulü, ulumu'l Kur'an kelimesi ile aynı anlamı içermektedir. Gelişmiş bir bilim içerisinde yer alan tefsir usulü, Türkçeye Arapçadan kazandırılmıştır. Metot, esas, ilke ve yöntem anlamlarına gelen tefsir usulü, Kuran'ı Kerim'i anlamak için kullanılan bütün yöntemleri içermektedir.

TDK'ya Göre Tefsir Etmek Ne Demektir?

TDK'ya göre tefsir etmek yorumlamak anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerim'in iyi bir şekilde anlaşılması için tefsir edilmesi gerekmektedir. Ayetlerin açıklanması için tefsir edilmekte ve tefsir işlemi eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Kuran-ı Kerim'de bazı ayetlerin farklı bir şekilde yorumlanabilir olması, tefsir etmek konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.