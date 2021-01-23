Temre Duası Nedir, Nasıl Okunur? Temre Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Temre bir çeşit deri hastalığı olarak bilinmektedir. Küçük ve kırmızı lekeler olarak görülmeye başlar ve kolay yayılır. Bu lekeler pürüzlü bir yüzeye sahiptir.



Temre Duası Nedir?



Rahatsız edici bir cilt hastalığı olan temre, pürüzlü, kırmızı lekeler olarak kendini göstermektedir. Gün geçtikçe yayılma eğilimi gösteren temre için okunan Temre duası sayesinde hızlıca iyileştiği bilinmektedir. Temre duasının nedir sorusuna ise en doğru cevap temre hastalığı için okunan özel şifalı bir duadır.



Temre Duası Nasıl Okunur?



Temre duasının nasıl okunduğu da bir diğer merak konusu olmaktadır. Genellikle elde ve yüzde oluşan bu hastalık için temre duasının özel bir okunma şekli bulunmaktadır. Dua okunurken bir kalem yardımıyla lekelerin kenarları çizilmelidir. Tüm temreli bölgelerin etrafını işaretlemek önemlidir. Dua bu lekelere genellikle 3,5,7 kez okunarak üflenmelidir. Yüce rabbimizin izniyle bu dua temre hastalığına şifaya vesile olmaktadır.



Temre Duasının Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı



Temre hastalığına şifa bulmak için duanın belirlenmiş sayılarda okunması önemlidir. Kalemle çizildikten sora temre için sayısına da dikkat ederek okunacak dua; Em ebremû emren fe innâ mubrimûn. olmaktadır.



Zuhruf 79. ayetin Türkçe anlamı ise "Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak gerçekte biz, işi sağlam tutanlarız." şeklindedir.



Ayet-i kerimenin Arapça yazılışı ise أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ şeklindedir.