Tesbih Nasıl Çekilir? Tesbih Çekilirken Ne Söylenir, Hangi Dualar Okunur?

Namazlardan sonra ve günlük hayatta yapılan tesbih çekmenin birçok fazileti ve sevabı hadislerde beyan edilmektedir. Tesbihat namazlardan sonra ve namaz dışında da yapılan kişiyi manevi olarak rahatlatarak manevi mertebesini arttıran bir ibadettir.



Tesbih Nasıl Çekilir?



Tesbih çekmek namazlardan sonra 33 kez subhanallah, 33 kez elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber denilerek yapılmaktadır. Toplamda 99 tesbih tanesi çekilerek arkasından dua edilir.



Tesbih Çekilirken Ne Söylenir?



Tesbih çekilirken namazlardan sonra 33 kez subhanallah, 33 kez elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber denilir. Tüm namazlardan sonra bu şekilde sayılara uyarak tesbih yapılmaktadır.



Tesbih Çekilerek Hangi Dualar Yapılmaktadır?



Namazlar dışında tesbih çekerken birçok dua ve zikir söylenmektedir. Özellikle dua ve zikir yapılmadan önce tesbih çekerken estağfirullah kelimesini 100 kez okumak oldukça faziletlidir. Tesbih çekerken en faziletli ve her Müslümanın günde en az 100 kez söylemesi tavsiye edilen subhanallahi ve bihamdihi zikrini söylemek maddi ve manevi açıdan büyük faydaları olan zikirlerdendir.









Tesbih Çekmenin Önemi Nedir?



Tesbih çekmek hazreti peygambere gelen bir kaç kişinin sorusundan sonra tavsiye edilen bir yöntemdir. Sahabilerin hazreti peygambere eski ümmetler çok uzun yıllar yaşayabiliyorlardı onların yaşlarının yarısı kadar yaşam ömrümüz var peki onların sevabı bizden daha çok olmaz mı? Sorusundan sonra hazreti peygamberimiz namazlardan sonra yapılan tesbihatın onların seviyesine ulaşmak için bir fırsat olduğunu ve hatta önemli gün ve gecelerin ihya edilmesi ile sevap bakımından o kadar yıl yaşamış gibi sevap alınacağını müjdelemesi üzerine namazlardan sonra tesbih çekilmesi ortaya çıkmıştır.









Tesbih Çekerken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Namaz dışında tesbih çekilirken özellikle çekilmesi gereken bir sayı var ise o sayıya uyularak tesbih çekilmesi alimlerce uygun görülmektedir. Özellikle sayı belirlenmesinin sebebi zikir sayısının bir anahtarın dişlilerine benzetilmesindendir. Duanın eksiksiz ve tam olması isteniyor ise zikir sayılarında da buna önem vermek gerekmektedir.



Tesbih yapılırken diğer bir husus ise yapılan tesbih esnasında başka şeylerle uğraşmamak ve tesbih çekerken konuşmamaya özen göstermek tesbihin ihlaslı olması bakımından önemlidir.