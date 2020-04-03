Tevhit (Tevhid) Ne Demek? Tevhid Ehli, Tevhid İnancı Anlamı Nedir? Tdk'ya Göre Tevhit Anlamı

Tevhid kelimesi, sonuna ünlü ile başlayan bir ek aldığında aradaki i harfi düşmez. Ünlü düşmesi yaşamayan özel kelimelerden olan tevlit kelimesinin sonuna gelen eklerde sondaki t harfi yumuşayarak d’ye dönüşür.



Tevhit (Tevhid) Ne Demek?



Tevlit kelimesi isimdir. Bu ismin sözlükte dört farklı anlamı vardır. Anlamlardan ilk ikisi din bilgisi ile ilgilidir. Kelimenin asıl anlamı Allah’ın bir olduğuna inanmadır. Allah’ı bir olarak sayma ve bir olarak bakma manasına gelir.



Tevhid Ehli, Tevhid İnancı Anlamı Nedir?



Tevhid kelimesi bir inancın da an sembolüdür. Tevhid inancı, Allah’ın bir olduğuna iman etmek anlamında kullanılan bir kelime grubudur. Allah’ın zatında hiçbir ortağının olmadığını simgeler.



TDK'ya Göre Tevhit Anlamı



Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre tevhit kelimesinin ilk anlamı Allah’ın tek olduğuna dair inancı simgeler. Diğer anlamları sırasıyla; tek tanrıcılık, Allah’ı övmek amacı ile hazırlanan manzume ve birkaç şeyi birleştirme anlamındadır.