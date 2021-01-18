Veda Hutbesi Nedir? Tam Metin İle Veda Hutbesinin Maddeleri Ve Öğütleri

Son peygamberin birkaç farklı yerde gerçekleştirdiği konuşmalara toplanarak günümüze kadar ulaşmıştır. Her Müslüman, veda hutbesini tekrar tekrar okuyup kendisine dersler çıkarmalı ve Hz. Muhammed'in vasiyetini yerine getirmelidir.

Veda Hutbesi Nedir?

Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in vefat etmeden önce Mina ve Arafat'ta yaptığı son hutbelere verilen isimdir. Peygamber efendimizin yaptığı 4 ayrı hutbenin terkibinden oluşur.

Veda Hutbesi Ne Zaman Okundu?

Veda Hutbesi Hz. Muhammed'in son haccı sırasında 6 Mart 632 tarihinde yaklaşık 120 bin Müslümana karşı okunmuştur.

Veda Hutbesinin Maddeleri ve Öğütleri

1- Bütün Müslümanlar kardeştir:

Veda hutbesinin ilk ve en önemli maddelerinden biri tüm Müslümanların kardeş olmasıdır. Kardeşlerin birbirlerini gözetip korumakla mükellef olduğunu söyleyen peygamber efendimiz, tüm müminlerin barış içinde yaşaması gerektiğini öğütlemiştir.

2- Riba ayağımın altındadır:

Ribanın günümüzdeki karşılığı faiz ve tefeciliktir. İslam, her türlü faizi tefecilik ile eş değer tutmuş ve en büyük günahlardan biri saymıştır. Emek verilmeden elde edilen kazanç haramdır ve başkalarının hakkına girmek demektir.

3- Tüm insanlar eşittir:

Hz. Muhammed, bütün insanların Hz. Adem'den geldiğini ve Hz. Adem'in de topraktan yaratıldığını vurgulamıştır. Bir milletin bir millete, bir kabilenin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük Kuran'ı Kerim'de Allah'ın da bildirdiği üzere, sadece takva iledir. Bunun dışında ırka ve mezhebe dayalı herhangi bir üstünlük söz konusu edilemez.

4- Zina haramdır:

Zina, hem aile hem de toplum yapısına zarar veren en büyük günahlardan biridir.

5- Kan davaları kaldırılmıştır:

Hz. Muhammed peygamberliği boyunca insanların arasında yaşanan anlaşmazlıklarda adaletle hükmetti. Bir cahiliye dönemi adeti olan kan davalarını kaldıran peygamber efendimiz, her türlü anlaşmazlığın adilane bir şekilde çözüme kavuşturulmasını öğütledi.

6- Müslümanların can ve mal güvenliği koruma altındadır:

İslam'ın hüküm sürdüğü topraklarda kimse kimsenin canına kast edemez. Helal yolla kazanılan mallar da koruma altına alınmıştır.

Veda Hutbesinin Önemi

Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in tün insanlığa verdiği evrensel mesajlarla doludur. Her maddesi günümüzde geçerliliğini korumaktadır. İnsanın temel hak ve özgürlüklerini içeren bu hutbe, tüm İslam alemi için son derece önemlidir.