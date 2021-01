Ya Hayyu Ya Kayyum Ne Demek? Ya Hayyu Ya Kayyum Okumanın Faziletleri Nelerdir?

Esmaül hüsna Allahu Telanın isimlerinin 99 tanesinin tek tek ezberlenerek okunmasını ifade etmektedir. Esma isimler hüsna ise en güzel anlamlarına gelmektedir. 99 ismi şerifte olan ya hayyu ya kayyum ismi şerifi oldukça önemli ve zikredilmesini birçok fazileti bulunan bir ismi şeriftir.



Ya Hayyu Ya Kayyum Ne Demektir?



Ya hayyu ya kayyum esmaları iki ismin peş peşe söylendiği bir esmadır. Ya hayyu esması Allahu Tealanın El Hayy isminden gelmektedir. El Hayy ismi şerifi hayat veren sonsuz hayat kaynağı, can veren anlamına gelmektedir. El Kayyum ismi şerifi in anlamı ise gökleri ve yerleri ayakta tutan, varlığı daimi anlamına gelmektedir.



Ya Hayyu Ya Kayyum Okunmasının Faziletleri Nelerdir?



Ya hayyu ya kayyum esmasının okumanın birçok faziletleri bulunmaktadır. EL Hayy ismi tek başına okunduğunda hastalıklardan kurtulmak veya korunmak açısından birçok faziletleri bulunan bir ismi şeriftir. Ya kayyum ismi şerifi ise tek başına okunduğunda güç kuvvete kavuşmaya insanlara faydalı olacak işlerde bulunmak açısından faziletleri bulunmaktadır. İki ismi şerif bir arada okunduğunda isteklerin ve dileklerin kabulü için etkilidir. Güç ve kudret sahibi olmak şanını arttırmak isteyenler için bu ismi şerifi çokça zikretmeleri gerekmektedir.



Ya Hayyu Ya kayyum Kayyum Esması Nasıl Zikredilmelidir?



Esmaları zikretmek kişide hangi esmayı zikrediyor ise o özelliğin daha çok ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Esmaül hüsnaları zikretmenin birçok faydaları bulunduğu gibi zikir yapan kişinin kötü duygu ve düşüncelerden arınmış olması safi bir kalp ile zikretmesi ismi şeriflerin kişide ki tezahhurunu daha kolay ortaya çıkarmaktadır. Her esmayı zikretmeden önce tövbe etmek günahlardan arınmak için estağfurullah zikrini okumak oldukça faydalıdır.



Esmanın Hayattaki Tezahürü Nasıl Olmaktadır?



Esmaları okurken kişinin maddi manevi temizliği oldukça önemlidir. Esmaül hüsna Allahın isimleri oldukça kıymetli bir hazinedir. Zikreden kişide bazı kalbi veya bedeni değişiklikler olmaktadır. Değişimlerin olumlu olabilmesi kişinin mertebesini arttırabilmesi için önce maddi ve manevi temizlenmesi günahlardan arınması gerekmektedir. Maddi temizlik abdest alma manevi temizlik ise tövbe etmek olmaktadır. Her ismi şerifi zikretmeden önce Estağfirullah kelimesini en az 100 kere zikretmek tavsiye edilmektedir. Örneğin bir kişi hiddetle veya kin ile Esmaül hüsnayı zikrederse o hiddeti esmanın o kişide olumsuz etki etmesine sebep olabilmektedir. Önce bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmak ve duaya başlamak hem duanın ya da zikrin etkisini arttırmakta hem de kişiye faydasını sağlamaktadır.