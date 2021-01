Yatmadan önce okunacak dualar konusunda Peygamber efendimizin (aleyhisselam) uygulamaları söz konusudur. Sabah ve akşam zikirleri her zaman için düzenli okunmalıdır. Ancak yatmadan önce sünnette olan uygulamalar söz konusudur.



Yatarken Okunacak Dualar: Yatmadan Önce Hangi Sureler ve Dualar Okunur?



Peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam, yatmadan önce İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi ayetlerini okur avucuna üfler ve vücuduna mesh ederdi. Yatsı namazı sonrası Amenerrasulü ve Mülk suresini okurdu. Yatsı namazı sonrası dünya kelamı konuşmamak ve gece namazı için uyumak sünnettir. Müslüman’ın günü güneşin doğuşu ile başlar ve güneşin batışı ile biter. Yatsı namazı sonrası gece hayatı yaşamak sünnete uygun değildir.



Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu bazı dualar:



1- Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin. ‘Buhari 11/126,

Anlamı: Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.’



2- ‘Allahümme gini azabeke yevme tub asü ibadeke’

Anlamı: ‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’ Ebu Davut 4/311



3- ‘Bismikellahümme emütü ve ehya’ Buhari 11/113.

Anlamı: Allah’ım senin isminle ölür ve yaşarım.