Yolculuk Duaları: Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir?

Yolculuğa çıkarken hangi duanın okunması gerektiği, peygamber efendimizin sözlerinde, hadis-i şeriflerde aktarılmıştır.



Yolculuk Duaları



Yolculuğa çıkarken okunabilecek pek çok dua bulunur. Bunlar gerek din alimleri tarafından söylenmiş olup, gerekse de hadis-i şeriflerde dile getirilmiştir. Her insan, yola çıkmadan önce kötü olaylarla karşılaşmamak için bu duaları etmelidir.



Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir?



Bir yolculuğa çıkmadan önce en çok okunan dua şudur: "Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn." Bu dua, biz layık olmadığımız halde, Allah'ın bizim yanımızda olduğu manasına gelmektedir.















Peygamber Efendimiz Yola Çıkarken Hangi Duaları Okurdu?



Rivayete göre, peygamber efendimizin yola çıkmadan önce “Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s- seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mâli.” duasını okuduğunu söylenmektedir. Bu dua, yolculukta engellerden sakınmak, kötü şeylerle karşılaşmamak ve yol boyunca hem mal hem de iyilik anlamında bolluk kazanmak için Allah'a sığınmak, anlamına gelmektedir.