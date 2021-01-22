Yolculuk Duaları: Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir?
Dualar bize hayatımızın her alanında eşlik ederler. Uyandıktan sonra, yatmadan önce, herhangi bir işe başlarken dualar dilimizden hiç eksik olmaz. Her işe duayla başlamak insana kendini iyi hissettirir. Her konuda olduğu, bir yolculuğa çıkmadan önce de okunması gereken dualar vardır. Peki, uzun yola çıkarken okunması gereken dualar nelerdir? Yolculuk sırasında hangi yolculuk duası okunmalıdır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Yolculuğa çıkarken hangi duanın okunması gerektiği, peygamber efendimizin sözlerinde, hadis-i şeriflerde aktarılmıştır.
Yolculuk Duaları
Yolculuğa çıkarken okunabilecek pek çok dua bulunur. Bunlar gerek din alimleri tarafından söylenmiş olup, gerekse de hadis-i şeriflerde dile getirilmiştir. Her insan, yola çıkmadan önce kötü olaylarla karşılaşmamak için bu duaları etmelidir.
Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir?
Bir yolculuğa çıkmadan önce en çok okunan dua şudur: "Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn." Bu dua, biz layık olmadığımız halde, Allah'ın bizim yanımızda olduğu manasına gelmektedir.
Peygamber Efendimiz Yola Çıkarken Hangi Duaları Okurdu?
Rivayete göre, peygamber efendimizin yola çıkmadan önce “Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s- seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mâli.” duasını okuduğunu söylenmektedir. Bu dua, yolculukta engellerden sakınmak, kötü şeylerle karşılaşmamak ve yol boyunca hem mal hem de iyilik anlamında bolluk kazanmak için Allah'a sığınmak, anlamına gelmektedir.