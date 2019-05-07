07.05.2019 - 09:53 |
Diş fırçalamak oruç bozar mı?
Ramazan ayına girmemizle birlikte oruçla ilgili sorular artış göstermeye devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların merakla sorguladığı 'diş fırçalamak orucu bozar mı' sorusunun yanıtı, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yerini aldı.
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.