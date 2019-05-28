28.05.2019 - 09:51 |
Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Ramazan ayında vatandaşların merakla araştırdığı sorular, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. O sorulardan biri 'Diş fırçalamak orucu bozar mı' oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer verdiği o cevap...
Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.