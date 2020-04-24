Diş kanarsa oruç bozulur mu? Dişin kanaması orucu bozar mı?

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in yanıtı...

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).