Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

Müslümanlar için en güzel ay olan Ramazan geldi çattı. Bu kutsal ayda bol bol ibadet eden vatandaşlar, oruç ile ilgili bazı konularda aydınlanmak da istiyor. Bunlardan birisi de diş tedavisi ile ilgili. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Diş tedavisi orucu bozar mı?" dsorujan verdiği cevap...

DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.