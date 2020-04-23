23.04.2020 - 14:57 |
Diyarbakır İmsakiye 2020 - Diyarbakır iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Diyarbakır namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte imsakiye 2020 takvimi merakla araştırılmaya başladı. İl il sahur ve iftar saatlerinin kaç olduğu merak ediliyor. Oruç tutan milyonlarca insanın sabırsızlıkla araştırdığı sahur vakti ve iftar vakti Diyanet Tarafından paylaşıldı. Peki Diyarbakır'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyarbakır iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? İşte Diyarbakır namaz vakitleri haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
DİYARBAKIR İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:55 İftar 19:10
25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:54 İftar 19:11
26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:52 İftar 19:12
27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:50 İftar 19:13