Doğru bakım ağız kokusunu önlüyor

Genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. Sahurda yemeğin ardından fırçalanmayan dişlerde oluşan bakteriler, iftara kadar geçen sürede üremeye geçiyor.Ağız kokusu ve diş çürüklerine neden olan bu durumu önleme ve Ramazan'da diş sağlığını koruma yolları hakkında bilgiler veren uzmanlar, “İftar ve sahurdan sonra dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekiyor. Yemek sonrası ağızda asit oranı arttığı ve bakteriler kolayca çoğaldığını için özellikle Ramazan ayında ağız antiseptiği veya gargara kullanılması büyük önem taşıyor. Bunlar yoksa bile tuzlu suyla gargara yapılması gerekiyor. Diş macununu yutmamak kaydıyla oruçluyken diş fırçalamanın problem olmadığı din adamları tarafından da birçok kez vurgulandı” diyor.



Ağız kokusunu önleme



Ağız kokusunun yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmadığına dikkat çeken uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: “Diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve yemek borusu rahatsızlıkları da kötü kokulara neden olabiliyor. Doğru uygulanan ağız bakımı ile kötü kokulardan kurtulabiliriz. Oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısı az seviyede olur. İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakteriler ağızda kolayca ürer. Bu da ağızda asitlenmeye yol açarak diş çürüklerine sebep olur”Anestezi uygulanmadan yapılabilen işlemlerin oruç bozmadığına işaret eden uzmanlar, kişinin ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı müddetçe bir sorun yaşanmayacağını sözlerine ekliyor.