Dondurmalı irmik helvası tarifi - Arda'nın Ramazan Mutfağı

DONDURMALI İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

500 gr irmik (3,5 su bardağı)

250 gr tereyağı

1,5 su bardağı su

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

500 gr kaymaklı dondurma

Hazırlanışı;

Tereyağını bir tencereye alıp eritin.

Yağ eriyince irmiği ekleyin ve irmik renk alana kadar kavurun.

Ayrı bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin.

Kaynayınca sütü ekleyin ve ılınana kadar pişirin.

Sütlü şerbet, hafif ılınınca kavurduğunuz irmiğin içerisine ılık şerbeti dökün ve karıştırıp kapağını kapatın.

5 – 10 dakika bu şekilde pişirin ve demlendirin.

Çukur bir kasenin içerisine irmik helvasını ortası çukur kalacak şekilde bastırarak doldurun. Çukur kalan yeri dondurma ile doldurun ve servis tabağına ters çevirerek servis edin.

Dilerseniz üzerine toz antep fıstığı serperek servis edin.