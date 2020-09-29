Berat Kandili duası! Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir?

Berat Kandili'nde eller semaya yükseliyor ve ibadetlerle geçiriliyor. Temize çıkma ve günahlardan arınma anlamına gelen Berat Kandili, İslam alemi içerisinde yer alıyor. Berat Kandili'nde okunacak dualar ise merak ediliyor. İşte Berat Kandili'nde okunacak dualar...

BERAT KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."