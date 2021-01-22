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    22.01.2021 - 15:09 |

    Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Geçmeyen Diş Ağrısı İçin Dualar

    Duanın her şeye ilaç olduğuna dair genel bir kanı vardır. Hatta duanın açamayacağı bir kapı yoktur yer gök dualarla var olmaktadır. Yaşadığımız bu hayatta sıkıntılarımız için hastalıklarımız isteklerimiz muratlarımız için Allah-ü Teala'ya dualar da bulunmaktayız. Bazı hastalıklar için de dualar var olmaktadır. Diş ağrısı için dua nelerdir? Geçmeyen diş ağrısı için dualar nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntılarıyla birlikte açıklamalarıyla derledik.

    Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Geçmeyen Diş Ağrısı İçin Dualar

     Diş ağrısı çeken insanlar çok büyük bir ağrı ile kıvrandıklarını az çok tahmin edebiliriz. Diş ağrısı çok ızdırap veren ağrılardandır.

     Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar?

     Geçmeyen diş ağrıları için tıbbi ilaç desteği var olduğu gibi diş ağrıları için dualar da var olmaktadır. Bunun yanı sıra ağrıyan dişin üzerine sağ elin işaret parmağı konularak elif lam mim sad duası okunur ve ağrı geçene kadar da okunmaya devam edilir. Ağrıyan dişin ağrısının geçmesi için okunan başka bir dua Fatiha suresi ve ihlas sureleri okunarak şifa bulunulur. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin okuduğu bazı dualarda diş ağrısını geçirdiği rivayet edilmektedir.

     Geçmeyen Diş Ağrısı İçin Dualar Nelerdir?

     Peygamber Efendimizin geçmeyen diş ağrısı için okuduğu dua oldukça tesirli olup bu duayı diş ağrısı çekenler sıkça okumaktadırlar. Peygamberimiz besmele çekerek euzü bi izzetillahi ve kudretihi Min şerri Ma ecidu ve uhaziru min şerri maecidu Min vecei haza dualarını sıkça okur ve etrafındaki sahabe ve akrabalarına bu duayı okumalarını söylemiştir.

    Peygamberimizin Ağrılara Karşı Okuduğu Dua

    Euzû bi-izzetillahi ve bi-kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru.

    Hissettiğim ve çekindiğim şeyin şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
    (Müslim)

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