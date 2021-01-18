En Güzel İlahiler Listesi: Geçmişten Bugüne En Sevilen İlahiler Ve Sözleri

İslamiyet'in kabul edildiği Arap dönemiyle birlikte Osmanlı dönemine kadar şiir okunması yaygındı. Okunan bütün şiirler ilahi olarak adlandırılıyordu. Bu nedenle ilahilerin okunmasında enstrüman kullanılmıyor. Sadece etkiyi artırmak için def kullanılıyor. Günümüzde teknolojinin de yardımıyla ilahiler daha çeşitli müzik aletleriyle daha coşkulu, etkili söyleniyor.

İlahi Ne Demektir?

Geçmiş yüzyıllarda, nazım türleri belirginleşmeden önce dini muhteva taşıyan her türlü şiire ilahi deniliyor. Türk edebiyatında yeni akımların gelmesiyle birlikte tasavvufî temaları işleyen, Türk din musikisinin makam ve usulleriyle bestelenerek dinî toplantılarda okunan şiirlere ilâhi adı verilmiştir.

İlahi bir edebiyat terimi olarak; mutasavvıf şairler tarafından yazılan, dinî ve ilâhî fikirleri ihtiva eden şiirler şeklinde tanımlanmıştır.

İlahilerin Önemi Nedir?

İlahiler, şarkı ve türkülerden farklıdırlar. Daha ziyade dini, tasavvufi, Allah ve Peygamber sevgisini işleyen temaları konu alırlar. İnsanlara, Allah, peygamber, din, kardeşlik, sevgi, hoşgörü aşılamaya çalışırlar. Daha ziyade duygu yüklüdürler.

En Güzel İlahiler Listesi

Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar birçok tasavvuf ve ses sanatçısı ilahi seslendirmiştir. Bunlar arasından içerik, ses, duygu yükü bakımından unutulmayanlar bulunuyor. Geçmişten günümüze en güzel ilahiler listesi şöyledir;

1- Güllerin Efendisi - Ertuğrul Erkişi

2- Talael Bedru (Ay Gördüm) - Yusuf İslam/Ferdi Tayfur

3- Allah hu Allah - Mehmet Emin Ay

4- Gül Ahmedim - Eşref Ziya Terzi

5- Gül Nebi - Abdullah Yeşilyurt

6- Medine Rap - Abdurrahman Önül

7- Biz Dünyadan Gider Olduk - Mustafa Eroğul

8- Gel Gör Beni Aşk Neyledi (Ben Yürürüm Yane Yane) - Ahmet Özhan

9- Sordum Sarı Çiçeğe - Burhan Çaçan

10- Bana Seni Gerek Seni - Turan Turgut

Geçmişten Bugüne En Sevilen İlahiler ve Sözleri

Bazı ilahiler yıllar geçse de, yeni ilahiler söylense de dinlenilmekten bıkılmıyorlar. Güllerin Efendisi, Ay Gördüm, Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Sordum Sarı Sarı Çiçeğe, Bana Seni Gerek Seni gibi ilahiler günümüzde de sevilerek dinleniyorlar.

Bu ilahilerin ve diğer ilahilerin sözleri internette bulunuyor. Dileyen sevdiği, merak ettiği ilahinin sözlerini internetten bularak okuyabilir.