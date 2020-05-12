İftar duası - İftar duası türkçe okunuşu ve anlamı nedir?
Ramazan ayı devam ediyor. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar ise iftar vakti hangi dua okunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan iftar duasını haberimizde derledik. İşte iftar duası ve iftar duası Türkçe okunuşu ve anlamı...
İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı yurdun dört bir yanında manevi değeriyle devam ediyor. 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında iftar vakitlerinde bol bol dua ediliyor. Peki asıl iftar duası nedir? İftar duası Türkçe okunuşu ve anlamı ne oluyor?
İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.