Korku insani bir duygudur ancak bunun yanında insanları kişisel anlamda rahatsız eder. Bu sebeple insanlar korkarken bazı dualar okuyarak yakışırlar. Korku duası oku: Korkarken ve endişeliyken okunacak dualar nelerdir? Soruların cevaplarını derledik.

Korku Duası Oku

İnsanların genel olarak korktuklarında Allah'a sığınma, dua etme gibi bir mekanizmaları vardır. Bunun yanı sıra insanlar koltuklarında okuyabilecekleri bir duada vardır. Çok çeşitli dualar olmasının yanı sıra bu dua genel de tercih edilir: Euzü bi-kelimatillahi't-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati'ş-şeyetîni en yahdûrun. Anlamı ise: Allah'ın gazabına uğramaktan, O'nun cezasından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.

Korkarken ve Endişeliyken Okunacak Dualar Nelerdir?

Korkarken veya endişeliyken insanlar kendilerini kötü hissederler. Bu duygudan kurtulmanın yollarını ararlar. Bunun başında, bu duygudan arınmanın en temelinde dua etmek ve Allah'a sığınmak gelir. İnsanlar dua ederek bu korkularını hafifletebilirler. Bu dualara örnek Nas suresi, Felak suresi, Fatiha suresi verilebilir. İnsanlar özellikle gece korkuyorsa uyumadan Felak ve Nas suresini okuyup uyumaları, uykuda korkmamalarını sağlar.