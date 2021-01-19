La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Ayeti Anlamı, Fazileti Ve Okunuşu

Yunus aleyhisselam’ın balığın karnında ‘la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin’ duası Arapçadır. Manası ‘Senden (Allah’tan) başka ilah olacak yoktur, Sen her türlü noksanlıklardan ve ortaklıktan berisin. Şüphesiz ben (Hz. Yunus) kendine yazık eden kimselerden oldum.’ Bu zikir her Müslüman tarafından okunması gereken bir zikirdir.

La İlahe ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Ayeti Anlamı, Fazileti ve Okunuşu

Hz. Yunus aleyhisselam’ın kavmi Ninovalılardır. Bu kavim peygamberi bıktırmış ve ona karşı gelerek peygamberliğini inkar etmiştir. Ona türlü eziyetler ederek hayatını zindan etmişlerdir. Hz. Yunus onlara 'Allah'ın bir olduğunu, Ondan başka ilahın olmadığını ve kendisinin de Allah'ın elçisi olduğunu' ilan etmiştir. Allah'ın gazabını çekmemek için ona kul olunması gerektiğini defalarca tekrarlamıştır. Ancak Ninovalılar bütün bu uyarılara kulak asmamıştır. Bunun üzerine Yunus peygamber bulanıma girmiş ve kendi kendine karar vererek, Allah’u Teala’dan her hangi bir emir gelmediği halde Ninova şehrini terk etmiştir. Rabbimiz bu duruma razı olmamış ve onu balığın karnına hapsetmiştir.

Ninova’dan kaçarken bir tekneye binen Yunus aleyhisselam, fırtınaya yakalanmıştır. Fırtınaya yakalanmasının ardından teknede olanlar kurra çekmeye karar vermişlerdir. Kurrada Hz. Yunus çıkmış ve teknedekiler bir peygamberi suya atmışlardı. Suya düşen Hz. Yunus aleyhisselam kendini büyük bir balığın karnında bulmuştur.

Balığın karnında yukarıdaki duayı okuyan Yunus aleyhisselam Allah-u Teala tarafından bağışlanmıştır. Bu dua Kuran-ı Kerim’in Enbiya suresinin ( 27. sure) 37. ayetinde geçmektedir. Saffat 139. ayetle 148. ayet arasında bu duanın sonucu belirtilmektedir. Ayet-i Kerimede ‘bu şekilde dua etmeseydi kıyamete dek balığın karnında kalacağı’ buyrulmaktadır. Allah-u Teala duayı kabul etti ve onu deniz kıyısına attı.

Kıssadan Hisse

Enbiya 37. ayet-i kerime, Allah-u Teala'nın verdiği bir musibet anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Yunus Peygamber kendisinin hatalı olduğunu defalarca tekrarlamış ve rabbimizi yücelterek affına sığınmıştır. Musibet anında isyan etmek ve 'bu bana reva mı?' demek Allah-u Teala'nın gazabını çekecektir. Allah-u Teala bu isyana karşı musibeti kaldırmayacağını buyurmaktadır. Saffat Suresi 139-148. ayette Rabbimiz ' tevbe etmeseydi kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı' buyurmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere musibet anında tevbe etmeyen kişilerin üzerinde musibet kalkmayacaktır.