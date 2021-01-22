Şahmeran Duası Nedir? Şahmeran Duasının Fazileti, Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı
Her dua insan için ayrı bir ehemmiyet arz eder. Ayrı bir fazileti bulunur. Şahmeran duası da okunması hayırlı olan, insanlara güzel kapılar açılmasına vesile olan bir duadır. Şahmeran duası nedir? Şahmeran duasının fazileti, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı nasıldır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili detaylı bilgileri derledik.
Şahmeran duası, insanların derdine derman olan, okunması hayırlı bir duadır.
Şahmeran Duası Nedir?
Şahmeran duası büyük olan dualardan birisini oluşturur. Çok çeşitli faziletleri olan bir rüyadır. İnsanların sıkıntılarını gideren, fakirleri fakirlikten kurtaran, kısmet arayanlara kısmet kapısı açabilen bir rüya olmaktadır. Bunların yanında daha birçok işlevi vardır.
Şahmeran Duasının Fazileti
Bu dua insanların sıkıntılı olan işlerinin düzelmesine vesile olma gibi bir fazilete sahiptir. Bunun yanında kısmet arayan gençlere kısmet kapısını aralamaktadır. Darda olanları o darlıktan çekip çıkarma gücüne sahip olan bir rüyadır. Faziletleri çok çeşitlidir.
Şahmeran Duası Arapça Okunuşu
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim
Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid
Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir
Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna
Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn
Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.
Şahmeran Duası Türkçe Anlamı
Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.