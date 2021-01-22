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    22.01.2021 - 15:15 |

    Şahmeran Duası Nedir? Şahmeran Duasının Fazileti, Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

    Her dua insan için ayrı bir ehemmiyet arz eder. Ayrı bir fazileti bulunur. Şahmeran duası da okunması hayırlı olan, insanlara güzel kapılar açılmasına vesile olan bir duadır. Şahmeran duası nedir? Şahmeran duasının fazileti, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı nasıldır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili detaylı bilgileri derledik.

    Şahmeran Duası Nedir? Şahmeran Duasının Fazileti, Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

     Şahmeran duası, insanların derdine derman olan, okunması hayırlı bir duadır.

     Şahmeran Duası Nedir?

     Şahmeran duası büyük olan dualardan birisini oluşturur. Çok çeşitli faziletleri olan bir rüyadır. İnsanların sıkıntılarını gideren, fakirleri fakirlikten kurtaran, kısmet arayanlara kısmet kapısı açabilen bir rüya olmaktadır. Bunların yanında daha birçok işlevi vardır.

     Şahmeran Duasının Fazileti

     Bu dua insanların sıkıntılı olan işlerinin düzelmesine vesile olma gibi bir fazilete sahiptir. Bunun yanında kısmet arayan gençlere kısmet kapısını aralamaktadır. Darda olanları o darlıktan çekip çıkarma gücüne sahip olan bir rüyadır. Faziletleri çok çeşitlidir.

    Şahmeran Duası Arapça Okunuşu

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

    Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

    Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

    Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

    Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

    Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

    Şahmeran Duası Türkçe Anlamı

    Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

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