Şahmeran duası okunuşu! Şahmeran duası anlamı nedir?
Dileklerin kabul olmasını isteyenler ellerini semaya açıp dua ediyorlar. Şahmeran duası, Müslüman dünyasında araştırılan dualar arasında yer alıyor. İşte Şahmeran duası ve anlamı...
Şahmeren duası, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İslam dünyasında şahmeran duasının okunuşunun yanı sıra anlamı da merak ediliyor. Peki şahmeran duası okunuşu ve anlamı nedir?
ŞAHMERAN DUASI ANLAMI
Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.
ŞAHMERAN DUASI OKUNUŞU
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim
Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid
Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim
Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir
Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim
Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis
Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna
Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn
Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.
Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin