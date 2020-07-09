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    HaberlerDualar Haberleri Şahmeran duası okunuşu! Şahmeran duası anlamı nedir?
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    09.07.2020 - 14:48 |

    Şahmeran duası okunuşu! Şahmeran duası anlamı nedir?

    Dileklerin kabul olmasını isteyenler ellerini semaya açıp dua ediyorlar. Şahmeran duası, Müslüman dünyasında araştırılan dualar arasında yer alıyor. İşte Şahmeran duası ve anlamı...

    Şahmeran duası okunuşu! Şahmeran duası anlamı nedir?

    Şahmeren duası, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İslam dünyasında şahmeran duasının okunuşunun yanı sıra anlamı da merak ediliyor. Peki şahmeran duası okunuşu ve anlamı nedir?

    ŞAHMERAN DUASI ANLAMI

    Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

    ŞAHMERAN DUASI OKUNUŞU

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

    Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

    Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

    Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

    Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

    Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

    Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

    Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

    Maskesiz gezenler, önlerine gelen sedyeyi görünce şaşkına döndüKocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit’in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıranlardan bazıları maskeyi taktı bazıları ise sedyeye yattı.
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