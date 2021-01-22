Salavat-I Fatihi Oku (Türkçe/arapça): Salavatı Fatihi Duasının Faziletleri Nelerdir?

Salavatlar hazreti peygamberi övmek varlığının bereketi sayesinde af ve mağfiret dilemek için söylenen zikirleridir. Birçok salavatı şerife bulunmaktadır. Her duada salavat söylenmesi duanın kabulüne vesile olduğu için birçok duanın içeriğinde Salatü Selamlar yer almaktadır.

Salavat-ı Fatih Nedir? Nasıl Okunur?

Salavatı fatih duasının içerisinde yer alan salavat hürmetine okunan bir duadır. Alimler birçok durumda salavatı fatih duasının okunması ve faziletleri üzerinde durmuşlardır.

Salavat-ı Fatih Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Salavatı fatih Arapça yazıldığı gibi okunmaktadır. Arapça yazılışı ise Allahümme salli ve sellim ve bârik Ala

​​​​​​Seyyidinâ Muhammedinil fatihi lima uğlika ve hatimi li ma sebega vennasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratakel mustagıymi Sallallahu aleyhi ve ala âlihî ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym. Şeklinde Arapça yazılarak okunmaktadır.

Türkçe anlamı ise ey Allahım bütün kilitlenmişleri açan bütün geçmiş peygamberleri sonlandıran İslama senin emrin ile yardım eden ve senin emrin ile dosdoğru yola ileten efendimiz Muhammed Aleyhisselama ve onun aline ve ashabına onun gerçek kadrinin ve şanının miktarınca salatü selam eyle. Amin

Salavatı Fatih Duasının Faziletleri Nelerdir?

Salavatı fatihin esrarı bir çok alime mana aleminde bildirilmiştir. Faziletleri ve sevapları bir çok olan duanın bütün kapıları açmakta olan bir dua olduğu bilinmektedir. Her sıkıntı ve kederi yok etmek de hikmetleri olan bir duadır.

Kaç Kere Okunmalıdır?

Kerametleri pek çok olan duanın okunması önemli gün ve gecelerde faziletli olmaktadır. Salavatı fatih günde 10 kez okunması ile hayır kapılarını açmak da 100 kez okunduğunda kalp gözünün açıldığını ulema bildirmektedir.