Seyyidül İstiğfar Duası Oku: Tevbe İstiğfar Duası Anlamı, Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı

İslam dinin de kişinin günahlarından arınması için tövbe etmek gerekmektedir. Tövbe ederken kasıt bir daha aynı günahları işlemeyeceğine karar vermek ve günahlara geri dönüş yapmamaya niyet etmektir. Hangi günah işlenir se işlensin kişinin imanı oldukça tövbe kapısı her zaman açık olmaktadır.

Seyyidül İstiğfar Nedir?

Seyyidül istiğfar günahlardan arınmak ve bir daha işlememeye niyet etmek için okunan bir tövbe duasıdır.

Tövbe İstiğfar Duasının Anlamı Nedir?

Tövbe istiğfar için okunan seyyidül istiğfarın anlamı; Ey Allahım işlediğim bütün günahlarımı itifaf edip affedilmeyi dilerim. Tövbe ve istiğfar ederim. Bana verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmekten acizim. Beni affet mağfiret eyle. Amin.

Tövbe Etmenin Faziletleri Nelerdir?

Tövbe etmenin en önemli faziletlerinden bir tanesi affedilmek için dua edilmesidir. Tövbe eden kişi günahlarından dolayı pişmanlık duyduğu için af ve mağfiret edilmeyi istemektedir. Tövbe kişiyi iyi ve güzel ahlaklı olmaya iten bir yoldur.

İnsan ne günah işler ise işlesin imanı olduğu müddetçe son anına kadar tövbe etmesi mümkündür. Allah af eden ve affetmeyi seven bir yaratıcıdır. Annelerin merhametinden daha merhametli bir yaratan olduğu için affetmek hiçbir zaman Allaha zor gelmez inancıyla düşünüp henüz ölüm gelmeden af istemek gerekmektedir.

Seyyidül İstiğfar Duası Arapça Okunuşu

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”