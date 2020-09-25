BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDualar Haberleri Tahiyyat duası anlamı nedir, okunuşu nasıl? Tahiyyat duası Arapça - Türkçe yazılışı
    ABONE OL
    25.09.2020 - 16:33 |

    Tahiyyat duası anlamı nedir, okunuşu nasıl? Tahiyyat duası Arapça - Türkçe yazılışı

    İslam alemi için farz sayılan beş vakit namazda okunacak belli başlı dualar vardır. Bu dualar arasında Tahiyyat duası da bulunur. Diğer adıyla Ettehiyatü duası olarak da bilinen Tahiyyat duası anlamı nedir, okunuşu nasıl? İşte Tahiyyat duası Arapça dinle - Türkçe yazılışı...

    Tahiyyat duası anlamı nedir, okunuşu nasıl? Tahiyyat duası Arapça - Türkçe yazılışı

    Müslüman vatandaşların hayatında duaların büyük etkisi vardır. Zaman zaman duaları ezberlemek isteyenler veya duaların Türkçe - Arapça yazılışını görmek, faziletini bilmek isteyenler duaları araştırıyor. Merak edilen dualar arasında Tahiyyat duası da yer alıyor. Ettehiyatü duası olarak da anılan Tahiyyat duası okunuşu ve fazileti haberimizde...

    TAHİYYAT DUASI OKUNUŞU

    Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

    Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

    ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

    Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

    Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

    ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

    TAHİYYAT DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

    Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

    rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

    Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

    Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

    ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

    TAHİYYAT DUASI FAZİLETLERİ

    Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 24).

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

    TAHİYYAT DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

    Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Aydos Ormanın'dan dumanlar yükseliyor

    Son dakika... Aydos Ormanın'dan dumanlar yükseliyor

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    Türk Kızılayı: Yalan ve iftiralar bizi hizmetten alıkoyamayacaktır

    Türk Kızılayı: Yalan ve iftiralar bizi hizmetten alıkoyamayacaktır

    Sıradaki Haber