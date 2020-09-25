Tahiyyat duası anlamı nedir, okunuşu nasıl? Tahiyyat duası Arapça - Türkçe yazılışı

Müslüman vatandaşların hayatında duaların büyük etkisi vardır. Zaman zaman duaları ezberlemek isteyenler veya duaların Türkçe - Arapça yazılışını görmek, faziletini bilmek isteyenler duaları araştırıyor. Merak edilen dualar arasında Tahiyyat duası da yer alıyor. Ettehiyatü duası olarak da anılan Tahiyyat duası okunuşu ve fazileti haberimizde...

TAHİYYAT DUASI OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

TAHİYYAT DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

TAHİYYAT DUASI FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

TAHİYYAT DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.