Ya Şafi Ne Demek? Ya Şafi Duasının Faziletleri Nelerdir, Nasıl Okunur?

Allahu Tealanın isimleri ve sıfatları birçok rahatsızlıkta, sıkıntılı ve zor zamanlarda okunarak zorluklardan kurtulmak için dua etmek faziletli bir haldir. Her esmanın farklı bir anlamı ve şifası mevcuttur. Ya Şafi esması da birçok durumda okunabilen ve faziletleri gözle görülen bir esmadır.

Ya Şafi Ne Demektir?

Ya Şafi Allahu Tealnın isimlerindendir. Anlamı şifa veren şifaya muhtaçlara çare olan demektir. Birçok hastalıkta okunması gereken ve şifa bulmaya vesile olan bir ismi şeriftir. Çocuklar için okunup üflenmesi rahatsızlıklarının engellenmesine ve iyileşmesine vesile olmaktadır.

Ya Şafi Duasının Faziletleri Nelerdir?

Ya Şafi duası şifa ayetleri ile beraber okunduğunda görülen yahut görülmeyen birçok hastalığa şifa olmaktadır. Hasta yakınlar için okuyup onlara üflemek oldukça faydalı olmaktadır. Ya Şafi ismi şerifi bir yiyeceğe okunarak yenildiğinde o yiyecek kişiye şifa olmaktadır. İçilen suya okunduğunda şifa olmakta ve hastalıklardan korunmaya vesile olmaktadır.

Nasıl Okunur?

Şifa duasının okunuşu; Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Şeklinde Arapça okunmaktadır​​​​​​.

Şifa Duası Kimler İçin Okunmaktadır?

Şifa duasının okunması kişinin kendine ve başkaları için faydalı olmaktadır. Şifa olacağına inanarak ve güvenerek okunması şifa olmasına vesile olmaktadır.