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    HaberlerRamazan Haberleri Edirne sahur vakti 2020! İftar ve sahur saat kaçta? İşte Edirne Ramazan İmsakiyesi 2020
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    23.04.2020 - 19:25 |

    Edirne sahur vakti 2020! İftar ve sahur saat kaçta? İşte Edirne Ramazan İmsakiyesi 2020

    Oruç tutacaklar ise sahur ve iftar saatleri ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Her yıl büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanan Ramazan ayı bu gece yarısı başlıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 2020 imsakiyesi yayımlandı. Peki Edirne'de sahur vakti nedir? İşte 2020 Edirne Ramazan İmsakiyesi...

    Edirne sahur vakti 2020! İftar ve sahur saat kaçta? İşte Edirne Ramazan İmsakiyesi 2020

    Ramazana ayının gelmesiyle beraber imsakiye 2020 takvimi araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Edirne'de sahur yapacak olan vatandaşlar sahur vaktini araştırmaya başladı.Peki Edirne'de sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2020 Edirne Ramazan İmsakiyesi..

    EDİRNE'DE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:36 İftar 20:11

    EDİRNE İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    Edirne sahur vakti 2020 İftar ve sahur saat kaçta İşte Edirne Ramazan İmsakiyesi 2020

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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