Erzurum iftar vakti 2020! Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...

Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İslam dünyası oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Erzurum'da yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladılar.Peki Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...

ERZURUM İFTAR VAKTİ 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.44 İftar 19:09

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03.42 İftar 19.10

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İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”