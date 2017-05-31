Esenler Belediyesi iftar sofrasını evlere taşıyacak

Esenler Belediyesi Ramazan ayında hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Esenler Belediyesi’nin son 7 yıldır başarıyla uyguladığı ve herhangi bir sebeple iftar sofrası hazırlayamayanların faydalandığı "Alo İftar" hattı bu sene de hizmet veriyor. Ramazan boyunca "Alo İftar"dan yararlanan binlerce aileye, her akşam motorize ekipler 4 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar ulaştırıyor. Her gün saat 15 ile 17 arasında belediyeyi arayan vatandaşlara ulaştırılan hizmetten günde ortalama 400 aile faydalanıyor. Ay boyunca Alo İftar hattından bir kez faydalanılabiliyor.



Esenler Belediyesi tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ise son 10 yıldır "Eve Teslim İftar" hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen yardıma muhtaç yüzlerce aileye iftar saatine az bir süre kala 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Proje kapsamında yapılan tespitlere göre ailedeki nüfus sayısınca yemekler 2, 3, 4, 5 veya daha fazla kişilik muhafaza kaplarına konularak adreslere teslim ediliyor. "Eve Teslim İftar" hizmetinden günde ortalama 600 kişi faydalanıyor.

