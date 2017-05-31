BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Esenler Belediyesi iftar sofrasını evlere taşıyacak
    ABONE OL
    31.05.2017 - 16:25 |

    Esenler Belediyesi iftar sofrasını evlere taşıyacak

    Esenler Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırlanan projelerinden iftar sofrası hazırlayamayan vatandaşlara yönelik hazırladığı "Alo İftar" hattı ve ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı boyunca faydalandığı "Eve Teslim İftar" hizmetleri bu Ramazan da devam ediyor.

    Esenler Belediyesi iftar sofrasını evlere taşıyacak

    Esenler Belediyesi Ramazan ayında hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Esenler Belediyesi’nin son 7 yıldır başarıyla uyguladığı ve herhangi bir sebeple iftar sofrası hazırlayamayanların faydalandığı "Alo İftar" hattı bu sene de hizmet veriyor. Ramazan boyunca "Alo İftar"dan yararlanan binlerce aileye, her akşam motorize ekipler 4 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar ulaştırıyor. Her gün saat 15 ile 17 arasında belediyeyi arayan vatandaşlara ulaştırılan hizmetten günde ortalama 400 aile faydalanıyor. Ay boyunca Alo İftar hattından bir kez faydalanılabiliyor.

    Esenler Belediyesi tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ise son 10 yıldır "Eve Teslim İftar" hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen yardıma muhtaç yüzlerce aileye iftar saatine az bir süre kala 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Proje kapsamında yapılan tespitlere göre ailedeki nüfus sayısınca yemekler 2, 3, 4, 5 veya daha fazla kişilik muhafaza kaplarına konularak adreslere teslim ediliyor. "Eve Teslim İftar" hizmetinden günde ortalama 600 kişi faydalanıyor.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber