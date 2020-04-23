BİST98.1710,57EURO7,49-0,87USD6,94-0,62ALTIN384,34-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...
    ABONE OL
    23.04.2020 - 15:54 |

    Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Milyonlarca Müslüman bu hayırlı ay için heyecanlanırken bu gece ilk sahur yapılacak. Oruç tutmak isteyenler niyet edecekler. Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar illerinde yaşayanlar şimdi, iftar vakitlerini araştırıp 'Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar sahur ve imsak saat kaçta?' sorusunu soruyor.

    Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar oruç ve sahur vakti...

    ESKİŞEHİR, BİLECİK VE AFYONKARAHİSAR SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

    24 Nisan Cuma günü Eskişehir'de ilk sahur 04.28 ilk oruç 19.52; Bilecik'te ilk sahur 04.28 ilk oruç 19.55 ve Afyonkarahisar'da ilk sahur 04.31 ilk oruç 19.50'de açılacak.

    ESKİŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    BİLECİK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    AFYONKARAHİSAR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

    BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

    AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

     

    'Örümcek Adam'dan çocuklara 23 Nisan sürpriziAntalya'da balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ev karantinasından kaçan aile jandarmaya yakalandı

    Ev karantinasından kaçan aile jandarmaya yakalandı

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    HKÜ’de ilk Online Workshop Düzenlendi

    HKÜ’de ilk Online Workshop Düzenlendi

    Sıradaki Haber