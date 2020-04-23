Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar Ramazan imsakiyesi...

Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar oruç ve sahur vakti...

ESKİŞEHİR, BİLECİK VE AFYONKARAHİSAR SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

24 Nisan Cuma günü Eskişehir'de ilk sahur 04.28 ilk oruç 19.52; Bilecik'te ilk sahur 04.28 ilk oruç 19.55 ve Afyonkarahisar'da ilk sahur 04.31 ilk oruç 19.50'de açılacak.

ESKİŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

BİLECİK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

AFYONKARAHİSAR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ





BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ





AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ



