Etli kuru biber dolması tarifi ve iftar özel menüsü

İftar menüsü şu şekilde;

Erişteli domates çorbası

Etli kuru biber dolması

Mor lahana salatası

Bisküvili pasta

Erişteli domates çorbasının malzemeleri

2 su bardağı domates püresi

1 su bardağı erişte

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4-4,5 su bardağı su

tuz

karabiber

Erişteli domates çorbasının yapılışı

Tereyağını tencereye alıp eritin ve unu ekleyip kavurun.

Üstüne domates püresini ekleyip topak topak olmaması için hızlıca karıştırın.

Sonrasından suyu ekleyin ve karışıtıp kaynamaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra içine erişte, tuz ve karabiber ilave dip karıştırın ve pişmeye bırakın.

Etli kuru biber dolmasının malzemeleri

20 tane kuru biber

250-300 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

maydanoz

tuz

karabiber

2 diş sarımsak

nar ekşisi

Sosu için;

2,5-3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

sıcak su

Etli kuru biber dolmasının yapılışı

Kuru biberleri sıcak su dolu bir kapta yumuşayıncaya kadar bekletin.

Kıymayı bir kaba alıp içine ince ince kıydığınız soğanları ve sarımsakları ekleyin.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci, ince ince kıydığınız maydanozları kasaye ilave edin.

Salçaları, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi de ekleyip iyice yoğurun.

Sıcak suda yumuşamış biberlere kıymalı harç ile doldurun ve biberlerin ağzını sıkıştırıp kapatın.

Tencerenin tabanına bir porselen tabağı ters çevirip koyun ve doldurulmuş biberleri tencereye sıralayın.

Sosu hazırlamak için; salça ve sıcak suyu karıştırıp tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sosu tencereye dökün ve dolmaların üstünü bir porselen tabağı ile varsa da ağırlık ile kapatın.

Tencerenin kapağını da kapatıp önce yüksek, kaynadıktan sonra da kısık ateşte dolmaları pişirin.





Mor lahana salatasının malzemeleri

1 tane orta büyüklükte mor lahananın yarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

tuz

1 yemek kaşığı limon suy

1 yemek kaşığı sirke

Mor lahana salatasının yapılışı

Mor lahanayı ince ince doğrayın ve doğradıktan sonra üzerine biraz tuz ilave edip yumuşayana kadar elde yoğurun.

Yumuşayan lahanalara rendelediğiniz sarımsağı, sirke, zeytinyağı, limon suyu ekleyip karıştırın.

Salata 1 saat dinlendikten sonra servis yapın.



Bisküvili pastanın malzemeleri

1 paker pötibör biskübi

1 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

Kreması için;

Tavukgöğsü tatlısı

2-2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

Çikolata sosu

1-1,5 su bardağı süt

Bisküvili pastanın yapılışı

Bisküvileri bir kaba irili ufaklı kırın ve üzerine kakao, erittiğiniz tereyağı ev sütü ekleyip yoğurun.

Kare bir borbama uçları dışarda kalacak şekilde film serin ve streç filmin üzerine bisküvi harcını yayın ve elinizle düzeltin.

Hazır tavukğöğsü harcını süt ile kıvama gelinceye dek pişirin. Hazırladığınız bisküvi harcının üzerine döküğ ve soğumaya bırakın.

Üzerini hazırlamak için; 1,5 su bardağı kadar sütü ile hazır çikolya sosunu pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alınca arada da karışıtırarak soğutun. Tatlının üzerine dökün.

Tatlıyı buzdolabında 3-4 saat bekletin.