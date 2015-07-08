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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Fırında kaşarlı patates
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    08.07.2015 - 10:21 |

    Fırında kaşarlı patates

    Sahura özel bu tarifimiz patetes ve kaşar severlerin bayılacağı türden. İşte hem kolay hem doyurucu hem de lezzetli fırında patates...

    Fırında kaşarlı patates

    Malzemeler:
    Olabildiğince küçük patates

    Tereyağı
    Çok ince dilimlenmiş kaşar peyniri
    Tuz

    Yapılışı:
    Seçtiğiniz patatesleri iyice yıkayıp kurulayın. (Patateslerin taze olması önemli, eğer taze patates bulamazsanız kabuklarını soymalısınız.) Patateslere enlemesine birbirinden kopmayacak şekilde derin çizikler atın. Daha sonra her yerini alacak şekilde yağlayın. (Dilimlerin arasına küçük yağ parçaları koyabilirsiniz) Bir kabın içinde sarımsakları ağzınıza geldiğinde rahatsız olmayacağınız seviyede doğrayın. Sarımsaklarınızı patetes dilimlerinin arasına yerleştirin. 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirin.

    Daha sonra fırından çıkan sıcak patetes dilimlerinin arasına önceden dilimlediğiniz kaşar peynirlerin yerleştirin.

    Kaşarların yerleştirilmesi bittikten sonra tekrar fırına verin ve eriyene kadar fırında tutun. İstediğiniz seviyeye geldiğinde fırından aldığınız patatesleri sıcak servis edin.

    Afiyet olsun

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