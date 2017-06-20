Geleneksel Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği iftarı gerçekleşti.

Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ve Türkkad Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği projeler yararına Conrad Otel İstanbul’da tertip ettiği iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı. İftar davetine aralarında İlber Ortaylı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof Dr. Mahmut Erol Kılıç, Yeni Birlik Gazetesi Sahibi Avni Özgürel, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, ve Günseli Kato gibi birçok ünlü iş adamı, akademisyen, yazar, sanatçı, ve gazeteci katıldı.



Gece iftar yemeğini takiben tüm davetlilerin ilgiyle izlediği TÜRKKAD İstanbul Şubesi ve KERİM Vakfı senelik faaliyet raporu filmi, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kayahan, TÜRKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı, Kerim Vakfı Kurucularından ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut tarafından gerçekleştirilen konuşmalarla devam etti. Davet ünlü Türk musikisi sanatçısı Melihat Gülses konseri ile sona erdi.



Cemalnur Sargut yaptığı konuşmada “ İslam Tasavvufu bütün ülkeler arasında dünyadaki birçok problemi çözebilecek ortak lisandır. Yaptığımız çalışmalar geleceğe açılacak en büyük köprüdür. Dinler ayrı, ırklar ayrı, diller ayrı, kültürler ayrı ama Peygamber aşkı bir, Allah aşkı bir. Biz birleşerek bunu anlatmaya karar verdik. Bu iftar yapılan tüm bu çalışmalara sebebiyet verecektir. İnşallah bu sene daha büyük hizmetler yapabilmeyi Allah bize nasip etsin. ” dedi.

