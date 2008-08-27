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    HaberlerRamazan Haberleri Geleneksel lezzet şenliği Dedeman'da
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    27.08.2008 - 15:20 |

    Geleneksel lezzet şenliği Dedeman'da

    Dedeman İstanbul, Osmanlı saray ve Türk mutfağının lezzet miraslarını ‘bereketli iftar sofralarında’ misafirleriyle buluşturuyor.

    Geleneksel lezzet şenliği Dedeman'da

    Dedeman İstanbul, on bir ayın sultanı Ramazan’da, 1-29 Eylül tarihleri arasında açık büfe ve özel misafir grupları için iştah açıcı 4 farklı menü sunuyor. Dedeman İstanbul’un ‘bereketli ,ftar sofrası’nda, her damak zevkine hitap eden iftariyelikler, iftar sofralarının gözdesi çorbalar, zeytinyağlılar, hicaz pilavlı hamurda kuzu incik, yufkalı saray kebabı, ezine peynirli su böreği, pastırmalı piliç sote, büryan kebabı, nar taneli güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı, ballı, güllü, baharatlı, meyve aromalı şerbetler, demleme Türk çayı, mis kokulu, çörek otlu pide gibi Osmanlı saray ve Türk mutfağının lezzet mirasları yer alıyor. Her akşam fasıl eşliğinde açılacak olan iftar sofraları, gerek görünüm, gerekse lezzet bakımından eski Ramazanların heyecan ve coşkusunu yaşatacak şekilde tasarlanıyor. Farklı seçenekteki menüler, Ramazan için özel olarak tasarlanan bir ortamda, 45 ile 60 YTL (KDV dahil) arasında değişen fiyatlarla sunulacak.

    Tel: 0.212.337 45 00

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