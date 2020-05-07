Geri sayım sürüyor! Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde yer alan dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı, mübarek ramazan ayının ardından idrak edilmektedir. Bayramlarda büyüklerin elleri küçüklerin ise yanaklarından öpülür. Bayramlar birliktelik sevgi, şefkat, saygı gibi birçok duygunun en üst seviyeye çıktığı dönemler olarak bilinmektedir. Bu bayramda corona virüs nedeniyle binlerce vatandaş ailesini ziyaret edemeyecek. Sadece uzaktan görüntülü aramalar ile bayram sevinci giderilecek. Peki Bayram ayın kaçına denk geliyor? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASI OLUR MU?

Ramazan Bayramının ilk iki gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 24 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasının olabileceği biliniyor. Ancak henüz bu yönde yapılmış resmi bir açıklama olmasa da aksi takdirde insanların bayram boyunca kuracağı yakın ilişkilerin bulaş riskini yeniden arttıracağı düşüncesi ile bu bayramı herkes evlerinde geçirmek zorunda kalabilir. Kesin açıklamanın ise 18 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi (Arefe)

24 Mayıs Pazar (Bayramın 1. Günü)

25 Mayıs Pazartesi (Bayramın 2. Günü)

26 Mayıs Salı (Bayramın 3. günü)