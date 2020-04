Giritli Köfte Paçası

Sahrap Soysal

MALZEME LİSTESİ

• 2 adet hazır yufka

• 250-300 gr yağsız dana kıyması

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1 adet orta boy patates

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 6 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

• 5-6 su bardağı yoğurt

• 3-4 diş sarmısak

• 2 çay kaşığı kırmızı pulbiber

• 1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

• Hazır yufkayı mutfak tezgahına serip dört eşit parçaya ayırın. Parçaları tekrar ikiye bölerek sekiz adet üçgen elde edin. Parçaların hepsini üst üste koyup tekrar ikiye bölün. Eşit büyüklükte 16 adet yufka elde edip kenarda bekletin.

• Diğer taraftan, kıyma ve rendelenmiş kuru soğanı orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş patatesi ekleyip tuz ve karabiberi serptikten sonra, tahta bir kaşıkla karıştırarak 4-5 dakika daha kavurun. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

• Yufka parçalarının geniş tarafına kıymalı harçtan ikişer tatlı kaşığı kadar koyup kenarlarını içe doğru katlayarak tıpkı sigara böreği gibi rulo şeklinde sarın. Uçlarını suya batırarak yapıştırın.

• Börekleri sıvıyağla hafifçe yağladığınız fırın tepsisine yan yana yerleştirin ve 5 dakika öncden 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri iyice kuruyup sararıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.

• Üzerine sıcak haldeki et ya da tavuk suyunu gezdirin. (Tavuk ya da et suyunu, ılık su içerisinde erittiğiniz hazır bulyonla da elde edebilirsiniz) Tepsiyi hafifçe sallayıp sıcak fırında 4-5 dakika daha beklettikten sonra çıkarın. Bu arada börekler et suyunuu çekip kabaracaktır. Sonra da fırın tepsisinden aldığınız börekleri bir servis tabağına yerleştirin.

• Yoğurdu iyice çırpıp üzerine sarmısakları ekleyerek karıştırın. Sarmısaklı yoğurdu sıcak haldeki böreklerin üzerine gezdirin.

• Zeytinyağı ve pulbiberi küçük bir tavaya koyup orta ısılı ateşte ısıtın. Ocaktan alıp yoğurtlu böreklerin üzerine gezdirdikten soanra servise sunun.