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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Göz damlaları orucu bozar mı?
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    18.07.2012 - 12:22 |

    Göz damlaları orucu bozar mı?

    Prof. Dr. Hüsnü Güzel, Ramazan yaklaşırken göz damlalarının orucu bozmayacağı yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına dikkat çekerek, hastaları göz damlalarını aksatmadan kullanmaları konusunda uyardı.

    Göz damlaları orucu bozar mı?

    Ramazan ayının başlamasıyla tedavi amaçlı kullanılan bazı ürünlerin orucu bozup bozmayacağı ile ilgili tartışmalar da başladı. Tartışmaya açılan ürünlerden biri de göz damlaları.

    Prof. Dr. Hüsnü Güzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın göz damlalarının orucu bozmadığına yönelik açıklamasına dikkat çekerek, oruç tutacak hastaların göz damlalarını kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Güzel, Ramazan ayında oruç tutacak olan kişilerin tedavilerinin sürekliliğine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

    Periyodik göz muayenesi olması gereken ve göz damlası kullanan hastaların Ramazan dolayısıyla tedavilerini ertelememesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Güzel şunları söyledi: "Göz, insan vücudunda kendi kendini yenileyemeyen tek organ. Bu nedenle hem erken teşhis, hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Bu yüzden göz kesinlikle ihmale gelmez ve tedavisi devamlılık gerektirir. Göz hastalarımız muayenelerini ve ilaç tedavilerini Ramazan ayı nedeni ile ertelememelidir. Zaten göz damlasının oruç bozmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamıştır."

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