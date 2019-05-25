Göz damlası orucu bozar mı?

Huzur ve bereket atı Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminde büyük bir mutluluk yaratmış durumda. Müslümanlar bu kutsal ayda oruçlarını tutarken bazı konulardakş sorularına da yanıt arıyor. İşte o soruların başında gelen "Göz damlası oruç bozar mı?" sorusunun yanıtı!

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).