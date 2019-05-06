BİST96.4710,66EURO7,370,70USD6,730,43ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Tatlıları Haberleri Güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi
    ABONE OL
    06.05.2019 - 12:29 |

    Güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi

    Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç nasıl yapılır? İftar yemeğinin ardından yenebilecek en hafif tatlılardan birisi olan güllacın tarifini sizler için derledik. Peki, güllaç nasıl yapılır? işte en kolay güllaç tarifi

    Güllaç nasıl yapılır? İşte en kolay güllaç tarifi

    Güllaç nasıl yapılır? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofraları için en güzel yemeklerin listesi yapılmaya başlandı. İftar sonrasında yenebilecek en pratik ve hafif tatlı ise güllaç.

    Osmanlı mutfağının da vazgeçilmezi olan güllacı yapmak oldukça kolay. Güllacın olmazsa olması ise gül suyudur. Fakat tarifi gül suyu koymadan da yapmak mümkün.

    GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

    Yarım paket güllaç
    Ceviz

    Şerbeti için:

    1 Litre süt
    5 yemek kaşığı toz şeker
    5 yemek kaşığı gül suyu

    Üzeri için:

    Nar

    GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

    Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor.

    Ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye koyuyoruz. Üzerine her tarafı ıslanacak şekilde bir iki kepçe hazırladığımız sütten döküyoruz.

    Elimizdeki yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpiyoruz. Ardından kalan yaprakları da aynı işlemi yaparak koyuyoruz.

    2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edebiliriz.

    Kullanılacak yaprak adedini kişi sayısına göre çoğaltabiliriz. Daha kalın durmasını isterseniz bütün paketi de yapabilirsiniz.

    İçerisine ceviz yerine, fıstık, fındık, file badem de konulabilir.

    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

    Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    Sıradaki Haber