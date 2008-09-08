Güllaç yine Ramazan'ın sultanı

Osmanlı saray mutfağı araştırmacısı, Türk Mutfağı ve Edirne’den Yemek Kültürü adlı kitabın yazarı Müşerref Gizerler, yaptığı açıklamada, güllacın Osmanlının kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı mutfağında yer almaya başladığını söyledi.

Gizerler, Osmanlı döneminde kömür ocaklarında sac tavalarda yapılan güllaç yapraklarının, kamıştan yapılan sırt küfeleriyle paşa konaklarına taşındığını belirtti.

GÜLLAÇIN PÜF NOKTASI

Güllacın püf noktasını sütün bol kullanılması olarak açıklayan Gizerler, güllaç yapraklarının üzerine süt döküldükten sonra güllaç yapraklarının hava aldırılmaması gerektiğini kaydetti.

Gizerler, güllacın yapıldığı gün yenilmesini tavsiye ederek, ertesi güne kalan güllacın içindeki cevizin kararması ve sütün tadının kaçması nedeniyle, ilk günkü damak tadının bulunamayacağını söyledi. Final Pastahaneleri sahibi Özcan Taylan da, güllacın ramazan sofralarında ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Taylan, güllacın hafif bir tatlı olması nedeniyle ramazanda tercih edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Güllaç hafif olması nedeniyle orucun ardından duyulan şeker ihtiyacını karşılaması ve rahatsız etmemesiyle ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardandır. Un, nişasta ve sudan yapılması nedeniyle katkı maddesi olmaması da sağlıklı oluşunu gösterir. Narla süslediğimiz (ramazanın güllüsü) vitrinlerdeki yerini aldı."

Taylan, güllacın kilogram fiyatının içindeki malzemeye bağlı 15 - 18 YTL arasında değiştiğini kaydetti.

GÜLLAÇ TARİFLERİ

Bir asrı geçkin zamandır güllaç üreten Saffet Abdullah Güllaçları’nın internet sitesinden edinilen güllaç tarifleri şöyle:

Klasik Güllaç:

3 litre süt, 1 kg şeker ile kaynatılıp ılık vaziyete getirildikten sonra, tepsiye konan her güllaç yaprağının parlak tarafı üzerine kepçe ile ılık süt gezdirilir. Güllaç yaprakları bittiğinde kalan süt güllaçların üzerine dökülür. Buzdolabı veya serin bir yerde yarım saat bekletildikten sonra üzerine dövülmüş ceviz, badem, fıstık, fındık ve arzu üzerine gül suyu ilavesiyle servis yapılır.

Bademli Güllaç:

Malzemeler: 1 litre süt, 10 yaprak güllaç, 500 gram şeker, 100 gram file badem, (sos için) 1, 2 adet nar, 25 gram Antep fıstığı.

Hazırlanışı: Şeker sütte tamamen çözülünceye kadar kaynatılır. Süt ılıklaşınca yapraklar ortadan kırılarak tek tek servis kabına konulup sütle ıslatılır. Her katın arasına file badem serpilir. Kalan şekerli süt güllacın üzerine dökülür. En az dört saat bekletildikten sonra üzeri nar ve fıstıkla süslenip servis edilir.

Lorlu Güllaç:

Malzemeler: 1/2 paket (6 yaprak) güllaç, içi (kesmik - lor), 2 kg süt, 1,5 limonun suyu, 2,5 yemek kaşığı şeker, (Şerbeti) 2,5 bardak şeker, 2,5 bardak su.

Yapılışı: Önce loru hazırlayın. Bunun için sütü kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra önceden sıkıp hazırladığınız limon suyunu içine dökün. Süt birkaç saniye sonra kesilmeye başlar. 2-3 dk kadar kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Üstte bir peynir tabakası, altta sarımsı (yoğurt suyu gibi) bir su görülecektir. Bir tülbent (veya elek) yardımıyla bu suyu süzdürün. Üstte kalan tabaka lor peynirinizdir. İyice suyu süzülen ve biraz ılıyan loru bir tabağa alıp içine 2,5 yemek kaşığı şekeri karıştırın. Bu karışım güllacınızın içi olacak.

