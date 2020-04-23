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    HaberlerRamazan Haberleri Haset Ne Demek? Tdk'ya Göre Haset Etmek Ve Hasetlenme Nedir?
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    23.04.2020 - 17:46 |

    Haset Ne Demek? Tdk'ya Göre Haset Etmek Ve Hasetlenme Nedir?

    Haset, dilimizde çok sık kullanılan bir kelime olmakla birlikte gıpta etmek ve imrenmek anlamlarını taşımaktadır. Kıskançlıklarının sebebi olarak haset görülmektedir. İnsanı kötülüklere sürükleyen ve kalpte bulunan haset, haksız isteklerdir. Peki, haset ne demek? TDK'ya göre haset etmek ve hasetlenme nedir?

    Haset Ne Demek? Tdk'ya Göre Haset Etmek Ve Hasetlenme Nedir?

    Bir zaaf ve alışkanlık olan haset, neredeyse bütün insanlarda bulunmaktadır.

    Haset Ne Demek?

    Hem isim hem mastar olarak kullanılan haset kelimesi, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kıskanılması anlamına gelmektedir. Duygu ve niyet meselesi olan haset, Kuran-ı Kerim'de sureler ile vurgulanmaktadır. Haset kelimesi, gıpta manasında da kullanılabilmektedir. Haset duygusunun iyileştirilmesi ile birlikte kişide kıskançlık duyguları yok olmaktadır.

    TDK'ya Göre Haset Etmek ve Hasetlenme Nedir?

    TDK'ya göre haset etmek, kıskanmak ve çekememek anlamlarını taşımaktadır. Haset etmek kötü bir davranış olmakla birlikte insanların hal ve hareketlerinde kötülük görülmesine neden olmaktadır. Kendi kaybından çok başkalarının kazancına üzülen herkes, haset etmek davranışını gerçekleştirmektedir. Haset etmek durumu sadece bir malı değil, sağlığı kıskanmak da olabilmektedir. TDK'ya göre hasetlenmek kelimesi kıskanmak anlamına gelmektedir.

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