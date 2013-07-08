BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan
    ABONE OL
    08.07.2013 - 13:31 |

    Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

    On bir ayın sultanı Ramazan bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlıyor. Ramazan'ın ilk sahurunu Ardalahlılar, ilk iftarını ise Hakkarililer yapacak.

    Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

    On bir ayın sultanı ramazan, bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak. İlk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

    İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar, bu akşam kılacakları teravih namazıylaramazan ayına merhaba diyecek.

    Ramazan ayının ilk sahuru, en erken Ardahan'da 02.39'da en geçi ise Muğla’da 04.02'de imsak vaktinin girmesiyle, ilk iftar ise en erken Hakkari'de 19.38’de, en geç Edirne'de 20.59’da akşam ezanının okunmasıyla yapılacak.

    Başkent Ankaralılar 03.27 ile 20.28, İstanbullular ise 03.35 ile 20.47 saatleri arasını oruçlu geçirecek.

    "Helal Kazanç-Helal Lokma"

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013 yılı ramazan ayında "Helal Kazanç-Helal Lokma" temasını belirledi. Diyanet, "Ramazan Ayı Vaaz ve İrşat Programı"nda bu tema çerçevesindeki konulara ağırlıklı olarak yer verecek.

    Ramazan genelgesi

    Camilerin ramazana hazır olması için alınması gereken tedbirler, irşat faaliyetleri, ibadetlerle ilgili tedbirler, sosyal faaliyetler gibi başlıkların yer aldığı bir genelge yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının huzur içerisinde yaşanması için alınması gereken tedbirleri sıraladı.

    Genelgede, teravih namazlarının hızlı kıldırılmaması talimatını veren Diyanet, imam hatiplerden yerel şartlar ve cemaatin durumunu dikkate alarak teravih namazlarını iki veya dört rekatta selam vererek kıldırılmasını istedi.

    Mahyalar bu gece yanacak

    Türkiye'de ramazan ayının sembollerinden biri haline gelen ve bir Osmanlı geleneği olan mahyalar da bu gece camileri süsleyecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca teması "Helal Kazanç - Helal Lokma" belirlenen ramazan ayı için hazırlanan mahyalarda, şu ifadelere yer verilecek:

    -"Helal kazanç, ibadettir"

    -"Ramazanınız mübarek, kazancınız helal olsun"

    -"Her kazanç değil helal kazanç"

    -"Doğru ölç, doğru tart kazancın helal olsun"

    -"Helalinden kazanan, Allah'ın sevgili kuludur"

    -"Helal kazanç, hilesiz kazançtır"

    -"Kazancımız helal, duamız makbul olsun"

    -"Helalinden kazanan, huzurla yaşar"

    -"Ramazanınız bereketli, lokmanız helal olsun"

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Sıradaki Haber