Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

On bir ayın sultanı ramazan, bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak. İlk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.



İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar, bu akşam kılacakları teravih namazıylaramazan ayına merhaba diyecek.



Ramazan ayının ilk sahuru, en erken Ardahan'da 02.39'da en geçi ise Muğla’da 04.02'de imsak vaktinin girmesiyle, ilk iftar ise en erken Hakkari'de 19.38’de, en geç Edirne'de 20.59’da akşam ezanının okunmasıyla yapılacak.



Başkent Ankaralılar 03.27 ile 20.28, İstanbullular ise 03.35 ile 20.47 saatleri arasını oruçlu geçirecek.



"Helal Kazanç-Helal Lokma"



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013 yılı ramazan ayında "Helal Kazanç-Helal Lokma" temasını belirledi. Diyanet, "Ramazan Ayı Vaaz ve İrşat Programı"nda bu tema çerçevesindeki konulara ağırlıklı olarak yer verecek.



Ramazan genelgesi



Camilerin ramazana hazır olması için alınması gereken tedbirler, irşat faaliyetleri, ibadetlerle ilgili tedbirler, sosyal faaliyetler gibi başlıkların yer aldığı bir genelge yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının huzur içerisinde yaşanması için alınması gereken tedbirleri sıraladı.



Genelgede, teravih namazlarının hızlı kıldırılmaması talimatını veren Diyanet, imam hatiplerden yerel şartlar ve cemaatin durumunu dikkate alarak teravih namazlarını iki veya dört rekatta selam vererek kıldırılmasını istedi.



Mahyalar bu gece yanacak



Türkiye'de ramazan ayının sembollerinden biri haline gelen ve bir Osmanlı geleneği olan mahyalar da bu gece camileri süsleyecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca teması "Helal Kazanç - Helal Lokma" belirlenen ramazan ayı için hazırlanan mahyalarda, şu ifadelere yer verilecek:



-"Helal kazanç, ibadettir"



-"Ramazanınız mübarek, kazancınız helal olsun"



-"Her kazanç değil helal kazanç"



-"Doğru ölç, doğru tart kazancın helal olsun"



-"Helalinden kazanan, Allah'ın sevgili kuludur"



-"Helal kazanç, hilesiz kazançtır"



-"Kazancımız helal, duamız makbul olsun"



-"Helalinden kazanan, huzurla yaşar"



-"Ramazanınız bereketli, lokmanız helal olsun"