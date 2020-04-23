Hüda Ne Demek? Tdk'ya Göre Hüda Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hüda kelimesi bir özel ad olarak kullanılır. Bazı derslerde hatta sınavlarda da bu kelimenin eş anlamlısı istenebilir.



Hüda Ne Demek?



Hüda kelimesi bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiirlerde ve edebi yazılarda da sıklıkla rastlanılan hüda kelimesinin anlamı Tanrı demektir. Pek çok kaynak da hüda kelimesini Tanrı olarak açıklamıştır.



TDK'ya Göre Hüda Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK tarafından pek çok kelimenin sözlük anlamı açıklanır. Bu kelimelerden birisi de hüda kelimesidir. TDK'ya göre hüda kelimesi Tanrı olarak açıklanmıştır.



Bir cümle içerisinde kullanımı ise;

- "Canı cananı bütün varımı alsın da hüda." şeklindedir.



Farsçadan dilimize geçen hüda kelimesi bazı kaynaklara göre yaratıcı, rab, doğruluğu gösteren kişi şeklinde de açıklanmıştır. Fakat TDK tarafından hüda kelimesi, Tanrı olarak sözlük anlamı belirtilmiştir. Kullanım açısından da dilimizde bu kelime Tanrı olarak kullanılır.