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    HaberlerRamazan Haberleri İddialı bir iftar sofrası!
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    05.09.2008 - 13:36 |

    İddialı bir iftar sofrası!

    29 Ekim 2002’de Florya’da yeşil ile mavinin buluştuğu noktada kurulan Kasaba Restaurant,120 kişilik personeliyle hizmette ve lezzette alışkanlıkları değiştiriyor.

    İddialı bir iftar sofrası!

     5 dönümlü bir arazi üzerine kurulan Kasaba’da 500 kişilik et salonu, 60 kişilik özel sigarasız salon ve bünyesine yeni eklenen Akvaryum Balık Restaurantı ile farklı ortam ve alternatifleri misafirlerine sunmaktadır.
    Zengin iftar menüsü ve güleryüzlü sınırsız hizmet anlayışıyla Kasaba Restaurant bu yılda değerli misafirlerinin memnuniyetini kazanmakta iddialı.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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