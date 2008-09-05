İddialı bir iftar sofrası!

5 dönümlü bir arazi üzerine kurulan Kasaba’da 500 kişilik et salonu, 60 kişilik özel sigarasız salon ve bünyesine yeni eklenen Akvaryum Balık Restaurantı ile farklı ortam ve alternatifleri misafirlerine sunmaktadır.

Zengin iftar menüsü ve güleryüzlü sınırsız hizmet anlayışıyla Kasaba Restaurant bu yılda değerli misafirlerinin memnuniyetini kazanmakta iddialı.