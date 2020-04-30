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    HaberlerRamazan Haberleri İftar bugün saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi İl İl iftar ve sahur vakitleri
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    30.04.2020 - 09:23 |

    İftar bugün saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi İl İl iftar ve sahur vakitleri

    Ramazan ayı içerisinde sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında İftar ve sahur vakitleri geliyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Gece kalkılan sahur yemekleri İmsak vaktinin girmesi ile sonlandırılıyor ve oruç tutulmaya başlanıyor. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar açılıyor. Peki İftar bugün saat kaçta? İşte tüm illerin 30 Nisan İftar vakitleri ve 1 Mayıs İmsak saatleri...

    İftar bugün saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi İl İl iftar ve sahur vakitleri

    Mübarek Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında İftar ve sahur saatleri geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti nedeniyle gece sahura akşam ezanı okunduktan sonra ise iftar sofralarına oturuluyor. İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti ramazan ayı içerisinde yerine getiriliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar bulundukları illerdeki iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya devam ediyor. İşte İl il iftar ve sahur vakitleri...

    İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    İstanbul'da bugün iftar: 20:06, Sahur vakti 04:16

    ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    Ankara'da bugün iftar: 19:49, Sahur vakti 04:05

    İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    İzmir'de bugün iftar: 20:09, Sahur vakti 04:34

    BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün iftar: 20:04, Sahur vakti 04:19

    ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Antalya'da bugün iftar: 19:52, Sahur 04:26

    ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Adana'da bugün iftar: 19:33, Sahur vakti 04:07

    KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Konya'da bugün iftar: 19:46, Sahur vakti 04:15

    ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:20, Sahur vakti 03:53

    GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Gaziantep'te bugün iftar: 19:25, Sahur vakti 03:59

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    Magazin Haberleri Bülteni (30 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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