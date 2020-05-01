İftar bugün saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri 2020 Ramazan İmsakiyesi...
Ramazan ayı içerisinde 7 günlük süreç geride kaldı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan-ı Şerif ayı boyunca müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Bu ay içerisinde müslümanlar tarafından en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında iftar ve imsak vakitleri geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde her ilin iftar ve imsak vakitleri ayrı ayrı belirleniyor. Peki İftar bugün saat kaçta?
İftar bugün saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayında müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Üç ayların içerisinde Recep, Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti islamın beş şartı arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin iftar ve imsak vakitleri belirlendi. Peki İftar bugün saat kaçta?
İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün iftar: 20:07, Sahur vakti 04:14
ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bugün iftar: 19:50, Sahur vakti 04:04
İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bugün iftar: 20:10, Sahur vakti 04:33
BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da bugün iftar: 20:05, Sahur vakti 04:18
ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da bugün iftar: 19:53, Sahur 04:24
ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da bugün iftar: 19:34, Sahur vakti 04:05
KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da bugün iftar: 19:47, Sahur vakti 04:13
ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:21, Sahur vakti 03:51
GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te bugün iftar: 19:26, Sahur vakti 03:57