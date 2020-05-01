İftar bugün saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri 2020 Ramazan İmsakiyesi...

İftar bugün saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayında müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Üç ayların içerisinde Recep, Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti islamın beş şartı arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin iftar ve imsak vakitleri belirlendi. Peki İftar bugün saat kaçta?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:07, Sahur vakti 04:14

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 19:50, Sahur vakti 04:04

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:10, Sahur vakti 04:33

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:05, Sahur vakti 04:18

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 19:53, Sahur 04:24

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:34, Sahur vakti 04:05

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar: 19:47, Sahur vakti 04:13

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:21, Sahur vakti 03:51

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:26, Sahur vakti 03:57

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